ضخ الأرز المستورد في الأسواق نهاية الأسبوع.. والشعبة: سعر الكيلو سيتراجع

تشهد أسعار الأرز الفترة المقبلة تراجعاً مع بدأ شهر رمضان المبارك، وتنتظر الأسواق المصرية توافر الأرز المستورد في الأسواق فمن المفترض طرحه في الأسواق نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لما قاله رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

أسعار الأرز

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن الأرز الأبيض يتراوح ما بين 21,000 إلى 22,000 جنيه وطن الشعير يتراوح ما بين 15,500 إلى 16,000 جنيه.

وأضاف شحاتة في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الأبيض في السلاسل التجارية يتراوح ما بين 21 إلى 23 جنيها للكيلو، ويبلغ سعره داخل منافذ التموين 14 جنيها، بينما يسجل سعر الأرز البسمتي الهندي السائب 39 جنيها.

الآثار الإيجابية لاستيراد الأرز من الخارج

وأوضح رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن من أسباب تذبذب سعر الأرز الفترة الحالية زيادة الطلب على شنط رمضان، ومن المتوقع تراجع سعر الأرز الفترة المقبلة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار رجب شحاتة إلى أن الأرز المستورد سيكون متوفرا في الأسواق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيتم استيراد 50 ألف طن من الخارج، ما يساهم في خفص أسعار الأرز الفترة المقبلة والمسؤول عن تحديد سعر الأرز المستورد في الأسواق وزارة التموين.