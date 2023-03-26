رئيس «النقل العام»: انتظام العمل من الـ5 صباحا في القاهرة خلال رمضان

أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، انتظام خدمة أسطول النقل العام منذ بدء شهر رمضان على مواعيد العمل التي تناسب الشهر المبارك، حيث تبدأ خدمة أتوبيسات النقل العام تدريجيًا من الـ5 صباحا على أن يستكمل التشغيل 7 صباحًا.

وتعمل هيئة النقل العام بنسبة 50% من الخامسة صباحا وفي الثامنة والنصف صباحا يتم الدفع بكامل قوة الأسطول على كل الخطوط لمراعاة ظروف العمل في القطاعات المختلفة خلال شهر رمضان.

التركيز على المناطق الدينية والتجارية

وأضاف رزق لـ«الوطن»، أنّه يتم تكثيف الأتوبيسات على خطوط الأماكن الدينية والتجارية بعد الإفطار مثل الحسين ومصر القديمة والإمام الشافعي، والسيدة زينب والسيدة نفيسة والأزهر، حيث يوجد إقبال كبير على زيارة تلك المواقع، وبالتالي يتم تلبية احتياجات المواطنين.

خطوط ومسارات أتوبيسات النقل العام ما يلي

- البساتين، السيدة عائشة، السيدة زينب، قصر العيني، جامعة القاهرة، ميدان الجيزة، المنيب.

- المطرية، ترعة الجبل، حدائق القبة، مصر والسودان، عباسية، ميدان الجيش، باب الشعرية، عتبة.

- صقر قريش، الاتوستراد، شارع امتداد رمسيس، ميدان العباسية، مصر والسودان، قسم الحدائق.

- القلعة، السيدة عائشة، فم الخليج، شارع متحف النيل، شارع السراى، كوبرى الجامعة، شارع النيل، إمبابة.

- بولاق الدكرور، شارع السودان، الدقي، ميدان التحرير، عابدين، بورسعيد، شارع الأزهر، عتبة.

- الدراسة، العتبة، التحرير، كوبرى الجلاء، شارع التحرير، الدقى، شارع السودان، بولاق الدكرور.

- القلعة، باب الخلق، تحرير، شارع الترعة البولاقية، شارع شبرا، 15 مايو، شرق شبرا الخيمة.

- مساكن الأسمرات، مساكن الـ70 فدان، الطريق الدائري، السيدة عائشة، بورسعيد، أحمد ماهر، أحمد حلمي.

- خط نقل عام المطبعة، كورنيش النيل، فم الخليج، السيدة زينب، شارع بورسعيد، باب الشعرية، العباسية.