سجل سعر الریال السعودي الیوم الأحد 26-3-2023 في البنك المركزي المصري، نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، فيا وصل سعره فى البنك التجاري الدولي CIB لنحو 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 8.17 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

‎سعر الریال السعودي الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك

وبحسب ما أعلنه بنك قناة السويس فإنّ سعر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بلغ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.17 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

‎سعر الریال السعودي الیوم الأحد 26-3-2023 في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 8.27 للبيع و8.19 للشراء.

‎وسجل سعر الریال السعودي الیوم الأحد 26-3-2023 في بنك المصرف العربى الدولى 8.23 للبيع و8.21 للشراء.

‎سعر الریال السعودي الیوم في بنك مصر 8.21 للبيع و8.19 للشراء.

‎سعر الریال السعودي الیوم في بنك بلوم مصر 8.16 للبيع و8.03 للشراء.

‎سعر الریال السعودي الیوم في قناة السويس 8.24 للبيع و8.17 للشراء.

‎سعر الریال السعودي الیوم في بنك التعمير والإسكان حوالى 8.23 للبيع و8.17 للشراء.

‎سعر الریال السعودي الیوم في بنك المشرق 8.24 للبيع و8.13 للشرء.

‎سعر الریال السعودي الیوم في بنك البركة الإسلامي 8.23 للبيع و 8.02 للشراء.