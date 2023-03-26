كشفت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الرابع من رمضان، الموافق 26 مارس الجاري، وفق إمساكية الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الرابع من رمضان

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في السعودية اليوم الرابع من رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الرابع من رمضان

ووفق إمساكية شهر رمضان في السعودية للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:04 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:43 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 4:13 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:53 مساءً.

وتأتي آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:23 مساءً.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد

وجاء موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 26-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:04 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:57 صباحًا.