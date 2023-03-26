«مهندسي الإسكندرية» تعلن فتح برامجها المتنوعة للحج لهذا العام: 4 مستويات

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية فتح برامجها المتنوعة لموسم الحج لعام 1444 هجريا، لجميع مهندسي مصر بأسعار مناسبة، وذلك في إطار حرص النقابة على تيسير شريعة الحج لقاصدي بيت الله الحرام قاصدين الأجر والثواب، موضحة أن النقابة عملت على توفير أكثر من مستوى وأكثر من برنامج ليتناسب مع جميع المستويات، وجميع البرامج تتماشى مع الضوابط التي أعلنت عنها وزارة السياحة لهذا العام.

مستويات الحج لعام 1444 هجريا

وأكدت نقابة المهندسين بالإسكندرية وجود 4 مستويات للحج لهذا العام، تطبق جميعها الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة؛ ليكون المستوى الاقتصادي هو الأول بسعر 90 ألف جنيه بفارق 40 ألف جنيه أقل من سعر الضوابط، ثانياً: المستوى الاقتصادي تحسين 5 نجوم بـ90 ألف جنيه، يضاف عليه ما يعادل 1500 ريال بالجنيه المصري، وبالفارق نفسه 40 ألف جنيه، أقل من سعر الضوابط.

وأوضحت نقابة المهندسين في الإسكندرية، أنّ المستوى البري بسعر 97.5 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة العبارة، والتي قيمتها 12.5 ألف جنيه وبفارق 45 ألف جنيه أقل من سعر الضوابط، والمستوى الرابع مستوى الخمس نجوم، يكون هذا المستوى صف أول على الحرم بسعر 260 ألف جنيه وبفارق 50 ألف جنيه أقل من سعر الضوابط.

موعد قرعة الحج

وأوضحت نقابة المهندسين، أنّ الأسعار لجميع مهندسي مصر ومرافقي الدرجة الأولى أيضاً ودون احتساب تذكرة الطيران، والسفر سيكون على خطوط مصر للطيران أو الخطوط السعودية وسيتم تحديد مطار القاهرة أو برج العرب لاحقًا، موضحة أن الحجز جارٍ بالنقابة وآخر موعد للحجز يوم 17 أبريل الموافق 27 رمضان، أو في حال اكتمال الأعداد، علمًا بأن موعد قرعة الحج سيكون 30 أبريل.