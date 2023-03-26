شهدت ‎أسعار العملات الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصرية استقرارا كبيرا، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في العديد من البنوك حوالي 30.95 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الشراء حوالي 30.85 جنيه، فيما سجل الدينار الكويتي حوالي 99.84 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

‎أسعار العملات الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر اليورو اليوم مام الجنيه 32.94 جنيه للشراء، 33.43 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وسعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه 37.48 جنيه للشراء، 37.92 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع، في لأهلي المصري.

‎أسعار العملات الیوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصرية

فيما سجلت ‎أسعار العملات اليوم الأحد 26-3-2023 في البنوك المصرية أبرزها الدينار الكويتي حيث سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه 99.84 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع، في البنك الأهلي.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 8.40 جنيه و8.39 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، فيما بلغ الدرهم الإماراتي في بنك مصر حوالي 8.40 جنيه للبيع و8.39 قرش للشراء، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني حوالي 8.47 جنيه للبيع و 8.39 قرش للشراء.