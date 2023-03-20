أسعار العملات الأوروبية والعربية اليوم الاثنين 20-3-2023 في البنوك

تتباين بشكل يومي أسعار العملات العربية والاوربية في جميع البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، وهذا التباين يتراوح بين ارتفاع وانخفاض في أسعار العملات وفقًا لحالة العرض والطلب حاليًا.

تستعرض «الوطن» أسعار العملات الأوربية المتمثلة في الدولار، أو الجنيه الإسترليني واليورو، إضافة إلى أسعار العملات العربية المتمثلة في الريال العماني والسعودي، والدينار الكويتي، وفقًا لآخر ما سجلت صباح اليوم في المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم 20 -3-2023

- بلغ الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي 37.54 جنيه للشراء، و37.70 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.43 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجلت العملة الاوربية المتمثلة في اليورو 32.85 جنيه للشراء، و33.07 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجلت العملة الكويتية نحو 100.06 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع، وبلغ الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، وللبيع 8.24 جنيه.

أسعار العملات في بنك مصر

- سجل سعر الريال القطري، في البنك اليوم نحو 8.31 للشراء، بينما سعر البيع نحو 8.37 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني نحو 78.04 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 80.12 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني نحو 79.44 للشراء، بينما سعر البيع نحو 81.82.