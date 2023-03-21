أسعار العملات الأوروبية والعربية اليوم الثلاثاء 21-3-2023 في البنوك

تختلف أسعار العملات العربية والأوروبية في التعاملات البنيكة بشكل يومي، وفقا لحالات الإقبال والعرض والطلب على نوع العملة العربية أو الأجنبية المطلوبة، وكلها متوفرة بشكل كبير داخل القطاع المصرفي المصري.

وتستعرض بوابة «الوطن» اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أسعار العملات الأوروبية والعربية المختلفة مثل الدينار والريال، والدولار، والجنيه الإسترليني واليورو، وغيرها من العملات التي تشهد إقبالا يوميا على شرائها أو تغييرها بالجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر ما سجلت صباح اليوم في المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 -3-2023

- بلغ الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي 37.72 جنيه للشراء، و37.87 جنيه للبيع، في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، ونحو 8.42 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجلت العملة الاوربية المتمثلة في اليورو 33.01 جنيه للشراء، و33.14 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك المركزي

وفيما يتعلق بالعملات العربية اليوم 21-3-2023، بلغ الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، وللبيع 8.24 جنيه، وسجلت العملة الكويتية نحو 100.06 جنيه للشراء، و100.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الريال القطري، في البنك اليوم نحو 7.85 للشراء، بينما سعر البيع نحو 8.46 جنيه.

- سجل سعر الريال العماني نحو 79.59 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 80.38 جنيه.

- سجل سعر الدينار البحريني نحو 80.18 للشراء، بينما سعر البيع نحو 82.08.