يتحرى مواطنو محافظة دمياط مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان المبارك بدقة بالغة لأداء الصلاة بأوقاتها حيث تضم المواقيت المختلفة.

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023 أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان 2023، وفقا لحساب خطوط الطول والعرض التي تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بواقع عدة دقائق تصل حتى 15 دقيقة أحيانا خاصة بين محافظات شمال وجنوب مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الأحد 26-3-2023 اليوم الرابع لشهر رمضان، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمدينة دمياط.

موعد أذان الفجر اليوم الأحد بدمياط 04:24 صباحا

موعد الشروق اليوم الأحد بدمياط 5:53 صباحا

موعد أذان الظهر اليوم الأحد بدمياط 11:57 مساء

موعد أذان العصر اليوم الأحد بدمياط 03:27 مساء

موعد أذان المغرب اليوم الأحد بدمياط 06:07 مساء

موعد أذان العشاء اليوم الأحد بدمياط 07:37 مساء.