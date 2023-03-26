57 عاما على رحيل محمد القصبجي «الموسيقي العاشق»

يحل اليوم الذكرى الـ57 على رحيل الموسيقار محمد القصبجي، والذي ارتبط اسمه بكوكب الشرق أم كلثوم وأغانيها، إذ لحن لها العديد من الأغاني الشهيرة من بينها «يا صباح الخير ياللي معانا» و«رقّ الحبيب»، «وما دام تحب بتنكر ليه»، فضلًا عن العديد من أشهر الأعمال التي قدمها لعدد من الفنانين منهم أسمهان، وليلى مراد.

معلومات عن محمد القصبجي

ولد محمد القصبجي في 15 أبريل عام 1892، بالقاهرة وكان مغرما بالفن منذ صغره، نشأ في عائلة موسيقية حيث كان والده أحمد القصبجي مدرساً لآلة العود وملحناً، التحق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم وانتقل إلى الأزهر الشريف حيث درس اللغة العربية والمنطق والفقه والتوحيد، ثم التحق بعد ذلك بدار المعلمين.

وبحسب الموقع الرسمي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، فإنه عمل بعد تخرجه في مجال التعليم، لكنه لم ينقطع عن الموسيقى، تمكن القصبجى من إتقان أصول العزف والتلحين وساعدت ثقافته العامة في خوض غمار هذا المجال بحرفية عالية.

لذلك ترك مهنة التدريس وتفرغ تماما للعمل الفني، وكانت أول أغنية له من نظمه وتلحينه ومطلعها «ما ليش مليك في القلب غيرك» وتم تسجيل هذه الأغنية بصوت المطرب زكي مراد والد الفنانة ليلى مراد.

ألحان محمد القصبجي

سيدة الغناء العربي أم كلثوم: «أنتى فكراني، وليه تلاوعيني، وإن حالي في هواه عجب، وما دام تحب بتنكر ليه، و مش ممكن اقدر اصالحك، ويا صباح الخير ياللى معانا ورق الحبيب» وللفنانة اسمهان: «امتى حتعرف امتى - يا طيور»، وليلى مراد: «أنا قلبي دليلي وبتبص لي كده ليه واضحك كركر وأنت سعيدة وأنا اللي استاهل كل اللي يجري لي»، كما لحن أغاني عدد من المسرحيات وأغاني فيلم «وداد» 1935، وفيلم «نشيد الامل» 1937م.