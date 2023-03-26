دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الثالثة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. أحداث مشوقة في الحلقات الثالثة».

مسلسل الكتيبة 101 جرى تنفيذ مهمة في قلب نفق

الحلقات الثالثة من مسلسل رمضان شهدت أحداثا مشوقة، ففي مسلسل الكتيبة 101 جرى تنفيذ مهمة في قلب نفق كان موجود به إرهابيون، وأسفرت عن القبض على إحدى القيادات الإرهابية وهو أبو عمار.

وفي مسلسل رسالة الإمام، وصل الامام الشافعي أرض مصر وتبدأ رحلة البحث عن رسائل الإمام الليث بن سعد مع الإمام مالك مع تلاميذه لجمعه وترتيبه وتدوينه، لكن، هل يترك له ابن الوالي الأرعن وقتا لكل ذلك؟ .

وفي مسلسل الكبير أوي 7 طلبت الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية من مربوحة والكبير تنفيذ تعليماتها من أجل تعزيز العلاقة بينهما حتى يعيشا حلاوة البدايات، لأنهما تزوجا زواج صالونات ولم يمران بفترة الخطوبة.

وفي مسلسل سوق الكانتو، حدث نقاش حاد بين مدام ماري صاحبة الأتيليه، و«راوية» التي تجسد شخصيتها النجمة مي عز الدين، بسبب معايرتها بالديون على والدتها، وهنا دخل ابنها يوسف وأبدى إعجابها بجمال راوية التي استئذنت للانصراف.