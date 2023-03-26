دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023.. «اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا»

شهر رمضان الفضيل هو شهر التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ومنها الدعاء والابتهال، فشهر رمضان له مكانة خاصة في نفوس المسلمين فهو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن على النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ولله فيه عتقاء من النار، لذلك يستغل المسلمين كل دقيقة في هذا الشهر بالتقرب إلى الله، ويستعرض التقرير التالي ما يمكن تسميته بـ دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023، علما بأن المسلم يدعو ربه في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، كما تختلف صيغة الدعاء في شهر رمضان المبارك من شخص إلى أخر، ولا يوجد صيغة معينة يجب الالتزام بها في دعاء اليوم الرابع من رمضان.

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023

وبعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء اليوم الرابع من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر منها:

- اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

- اللهم اقسم لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.

الدعاء في رمضان

كما يمكن ترديد دعاء في اليوم الرابع من رمضان 2023 مما يلي:

- اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك.

- اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

- اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.