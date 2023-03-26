6 إجراءات مهمة لـ«المالية» حتى الربع الأول من العام المقبل لدعم الاقتصاد

كشفت وزارة المالية، عن حزمة من الإجراءات من المقرر تنفيذها حتى الربع الأول من العام المالي المقبل 2023 - 2024، تشمل طرح 32 شركة في 18 قطاع ضمن برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية، مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11%.

5 مليارات جنيه ضريبة عقارية

أضافت «الوزارة» في التقرير الشهري، فبراير 2023، أن الخزانة العامة ستتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعاً صناعياً لـ3 سنوات، و6 مليارات لدعم الكهرباء في المصانع، مع مشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على واردات مكونات الهواتف المحمولة.

دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية

تضمنت الإجراءات المرتقبة، دعم المزارع المصري، وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأعلاف والذرة وفول الصويات والزيوت، مع تفعيل البورصة السلعية لتقليل الفجوة الدولارية، الفترة المقبلة.

اقتصاد قوي ومرن في مواجهة الأزمات

وقالت وزارة المالية، في التقرير، إنّ الاقتصاد المصري أثبت قدرا كبيرا من المرونة على الرغم من تداعيات وباء كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالمياً.