«أوقاف الأقصر» تفتتح مسجدين جديدين الجمعة المقبل

تفتتح مديرية أوقاف الأقصر، مسجدين جديدين بمركز أرمنت جنوب غرب المحافظة، من المساجد التي جرى بنائها وتشييدها، يوم الجمعة المقبل 31 مارس، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد جديدة

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، أن المديرية ستفتتح الجمعة المقبلة مسجدين جديدين هما مسجد السلام بقرية أبو قليعي بأرمنت، ومسجد أبوبكر الصديق بقرية الرياينة بأرمنت، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية بإدارة أوقاف أرمنت والمواطنين.

يشار إلى أن أوقاف الأقصر انتهت من فرش 3 مساجد على مستوى المديرية بمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة، وهي مسجد السلام شرق مستشفى القرنة، ومسجد الرحمن بالرواجح، ومسجد الرحمن بالعبابدة.

بيع صكوك الإطعام

كما أعلنت المديرية عن بيع 123 صك إطعام بإدارات أوقاف الزينية وأصفون والقرنة والنمسا وبندر الأقصر وإسنا وكومير، وذلك بعد الإعلان منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى المحافظة، والتي بلغت في مجملها 11 منفذا.