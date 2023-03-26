فرع ثقافة بورسعيد يفتتح معرض رمضانيات.. «50 لوحة فنية بالخط العربي الحر»

افتتح فرع ثقافة بورسعيد، معرض «رمضانيات» للفنان التشكيلي أحمد الجيلاني، الذي نظمه نادي التذوق البصري بالفرع، تحت إشراف الفنان محمد حافظ، ويضم المعرض 50 لوحة فنية بالخط العربي الحر، تعبر عن شهر رمضان المبارك، إضافة إلى بعض من الآيات القرآنية، والحكم الشعبية بالقلم الجاف الأسود والرصاص.

شهد الافتتاح الدكتورة جيهان المالكي، مدير عام ثقافة بورسعيد، وعدد من الفنانين التشكيليين من بورسعيد، ولفيف من الإعلاميين، ويستمر لمدة 5 أيام.

معلومات عن الفنان أحمد الجيلاني

الفنان أحمد الجيلاني من مواليد بورسعيد سنة 1957، حصل على بكالوريوس التربية الفنية وشارك بعدة معارض جماعية، منها معرض 15 مايو ومعرض الشباب، ومعرض الطفولة ببورسعيد ومعرض العيد الألفى للأزهر، معارض بورسعيد القومية من عام 1981 حتى 1985، كما شارك بعدة معارض بالمملكة العربية السعودية، معرض ليالى المحروسة.

أما المعارض الفردية المعرض الأول «عندما تتناغم الحروف» 2014، والثاني 2015، حصل على المركز الرابع في معرض 15 مايو في الرسم، والجائزة التشجيعية في التصميم بمعرض الشباب، والمركز الثالث في معرض الطفولة ببورسعيد، والعيد الألفي وجائزة لجنة التحكيم في معرض الأيدي الحرفية بجدة، والجائزة التشجيعية بمعرض بورسعيد القومي.

يأتي المعرض ضمن الفعاليات الفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفي إطار دعم فرع ثقافة بورسعيد للفنانين التشكليين من أبناء المدينة الباسلة بإقامة المعارض الفنية لهم.