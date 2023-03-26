طرق معرفة الرقم السري لبطاقة التموين.. نسيانه يوقف صرف السلع والخبز

تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، للتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية، بعد تمكن ماكينة صرف الخبز من قراءة بيانات البطاقة، لصرف مستحقات حامليها.

طرق معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

وتتعدد طرق معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، من خلال إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول، وتشمل الطرق التالية:

1- إرسال المواطن رسالة نصية على الرقم المختصر «91237».

2- إرسال المواطن رسالة نصية مدون بها رقم «1» إلى رقم «9136».

3- يتسلم المواطن صاحب البطاقة على نفس رقم الهاتف رسالة نصية مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين الذي يبحث صاحب بطاقة التموين عليه.

ويعتبر حفظ الرقم السري لبطاقة التموين من الأمور المهمة للانتظام في صرف الدعم، ويكون ضروريا طلب الرقم السري في حال إصدار بطاقة تموين جديدة، أو بعد استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة.

الاحتفاظ بالرقم السري

وتطالب وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية الاحتفاظ بالرقم السري لبطاقة التموين في مكان آمن أو حفظه وعدم الإفصاح به لأي شخص، محذرة من الاحتفاظ بالرقم مكتوبا في ورقة وملصقة على كارت البطاقة لعدم فقدانهما معا.