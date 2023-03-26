تعرف على أفضل صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الاستفتاح في الصلاة ليستعينوا به في الصلاة خاصة في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان المبارك، حيث يحرص الناس في هذا التوقيت على الصلوات الخمس والقيام بها على أكمل وجه، لذلك يستعين البعض بدعاء الاستفتاح في الصلاة.

دعاء الاستفتاح في الصلاة

وذكرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أنّ دعاء الاستفتاح في الصلاة ليس واجبا، بل سنة، فإذا لم يقله الإنسان في صلاته فلا حرج عليه، وجاء ذلك خلال إجابة الأمانة عن سؤال يقول: هل تصح الصلاة دون دعاء الاستفتاح؟، موضحة أنّ من لم يقل الدعاء تصح صلاته، والمصلي يطلب الفتح من الله عز وجل.

وأوضحت أمانة الفتوى، أنّ دعاء الاستفتاح في الصلاة يأتي بعد التكبير ويكون طلبا للفتح، ويستحب أن يقول المرء في الدعاء «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، لافتة إلى أنّه يكفي بعد التكبيرة الأولى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي النوافل.

صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

وهناك صيغ أخرى في دعاء الاستفتاح في الصلاة يمكن للمرء أن يرددها ومنها:«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ».