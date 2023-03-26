خبراء: محور المستشار عبدالمجيد محمود يحرر الحركة المرورية في القاهرة

حدد خبراء طرق ونقل، أهمية محور المستشار عبدالمجيد محمود، الذي يعد من محاور القاهرة الكبرى وهو ينقل الحركة من غرب القاهرة إلى شرق القاهرة عن طريق شارع 9، ويضم 4 حارات مرورية فى كل اتجاه، مؤكدين أن المحور يسهم بشكل كبير في تيسير الحركة المرورية.

في البداية أكدت الدكتور داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن محور المستشار عبدالمجيد محمود يربط المقطم والهضة الوسطى بالتجمع ومدينة نصر وشرق وغرب القاهرة، موضحاً أنه يضخ كثيراً من الحركة المروية لتقليل الحركة في الطرق العادية.

تقليل المسارات المعتادة على طريق صلاح سالم

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن المحور سيسهم في تقليل المسارات المعتادة على طريق صلاح سالم ويحل التكدسات في الطريق من شرق إلى غرب القاهرة، لافته إلى أن المحور على أسم أحد أبرز رجال القانون، وهي تجربة غير مسبوقة أن يُطلق اسم أحد رجال القانون على محور.

قدم الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، شرحاً واضحاً لأهمية المحور، موضحاً أنه ينقل من الهضبة الوسطى للأسمرات وحسب الله الكفراوى، وميدان رسالة ومحور الشهيد ومدينة نصر، ومحور المشير محمد على فهمى وطنطاوى، وجميع مناطق شرق القاهرة.

ينقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم

وفق ما رواه الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، يبلغ طول محور المستشار عبدالمجيد محمود نحو 7 كيلومترات، وهو من أهم المحاور الرئيسية الجارى إنشاؤها بالقاهرة الكبرى حيث ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولا إلى بدية المقطم ومنها إلى طريق صلاح سالم، كما ينقل الحركة بجانب محور سميرة موسى ومحور ياسر رزق والحضارات، من منطقة الكورنيش إلى المقطم.

يخفف محور المستشار عبدالمجيد محمود الضغط المروري على شارع 9 ومحور ياسر رزق، وتم الانتهاء من 50% من الأعمال الإنشائية بالمحور، ومن المقرر أن يتم تشغيل المشروع بالكامل بحلول 30 يوليو القادم، وسيتم إقامة شبكة طرق للربط مع ما يتم تنفيذه من المحاور على المقطم ليس فقط لخدمة المقطم وإنما أيضا لإقامة محور موازي لصلاح سالم لتخفيف الضغط والكثافة المرورية على صلاح سالم.