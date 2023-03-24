الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من محور المستشار عبدالمجيد محمود في يوليو

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيديو يعرض جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة جولة تفقدية تابع خلالها الأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلو مترات وهو من أهم المحاور الرئيسية الجارى انشاؤها بالقاهرة الكبرى>

كما تفقد الرئيس السيسي كوبري ربط محور الحضارات بمحور ياسر رزق، موجها بالانتهاء منه قبل يوليو المقبل.

وخلال جولته، علق الرئيس السيسي قائلا: «كل ما بنفتح شرايين بنسهل على الناس وبنسهل الحركة»، موجها سؤالا لأحد العاملين قائلا: «إنتو هتخلصوا إمتى»، ليرد العامل قائلا: «في شهر أغسطس»، ليعقب الرئيس السيسي قائلا: «في شهر يوليو مثلا، لأنه هيعمل نقلة كبيرة في الحركة».