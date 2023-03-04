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مازن جمال عبدالناصر: مسلسل «تياترو» يمزج بين الدراما والمسرح

كتب:

هبة أمين
11:22 ص | السبت 04 مارس 2023
مازن جمال عبدالناصر

مازن جمال عبدالناصر

قال مازن جمال عبدالناصر، إن مسلسل «تياترو» فكرة فنية مختلفة تمامًا، تقوم على مزج الدراما بالمسرح، من خلال فرقة تقدم مسرحا به خطوط وشخصيات درامية، رسمها وحددها مؤلفون شباب أيضًا بقيادة مخرج واعٍ، بخلاف دعم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووأضاف: بالفعل تم تقديم المسلسل بصورة متميزة، ساهمت في تقديم طلاب بمعهد الفنون المسرحية لخوض تجربة الدراما باعتبارهم الأبطال الحقيقيين، وهذا أمر لم يحدث من قبل في الدراما المصرية، في ظل وجود نجوم كبار يدعمون الشباب بالوقوف جوارهم ضيوف شرف.

شخصية مازن جمال عبدالناصر

وأشار مازن عبدالناصر لـ«الوطن» إلى أنه يجّسد خلال أحداث «تياترو» شخصية رأفت كمال سليمان، حفيد الفنان عبدالعزيزمخيون، وهو شاب «حلنجي، لايهمه إلا مصلحته فقط والفلوس، فهلوي، يعرف من أين تؤكل الكتف»، متابعًا: أنا محظوظ بالمشاركة في المسلسل، وبتجسيد هذه الشخصية، لأنه يناقش فكرة التنصل من الأصول والفن الحقيقي والعائلة، والموضوع يتم تقديمه في إطار «لايت» كوميدي.

ردود الأفعال

وعبّر عن سعادته بردود الأفعال التي يتلقاها وتصل إليه، خصوصًا وأن التجربة صعبة بالتأكيد ولكن ما قدمه نقيب الممثلين والمتحدة، ساعدت في تذليل أي صعاب، وجعلت الجميع يستمتع بالمسلسل وبكواليس التصوير، والسعادة بأن أبناء معهد الفنون المسرحية يشاركون سويًا في مثل هذا العمل المتميز، ومنح الشباب الفرصة وبوابة الظهور، وتجربة جديدة نتمنى تكرارها.

يعرض مسلسل تياترو، على شاشة قناة CBC  في الساعة 8 مساءً من السبت للأربعاء، وعلى قناة CBC دراما في الساعة 11 مساءً، من تأليف الرباعي طارق علي، ومصطفى علي، ومحمد علي، وإسماعيل إبراهيم، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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بقلم هبة أمين