موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023.. وعدد ساعات الصيام

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023، يتطلع المواطنون بالمحافظة إلى معرفته، بشكل دائم، من أجل الامتناع عن تناول الطعام والشراب، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، وإمساكية خامس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية الاثنين 27-3-2023

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم الاثنين 27-3-2023، ترصده «الوطن» من خلال السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وذالك وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، حيث أشارت إلى أن أذان الفجر في مدينة طنطا سيكون في تمام الساعة 4:24 صباحا، والإمساك 4:04 صباحا.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 27-3-2023 في الغربية

وجاء عدد ساعات الصوم في محافظة الغربية، خامس أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و 8 دقائق، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:24 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:12 مساء، وصلاة العشاء 7:30 مساء، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية والحسابات الفلكية، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا.