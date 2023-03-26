 المخرج مجدي أحمد علي: هناك تحامل واضح على رحمة أحمد وخالد يوسف

قال المخرج الكبير مجدي أحمد على، إن هناك تحامل واضح على الفنانة رحمة أحمد المشاركة في مسلسل الكبير، والمخرج خالد يوسف، ولا علاقة له بمستوى ما يقدمانه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مسلسل الكبير أوى

وكانت الفنانة رحمة أحمد، صاحبة دور «مربوحة» في مسلسل الكبير أوى تعرضت لحملة ممنهجة للنيل منها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، ودافع عدد كبير من الفنانين والنقاد عن الفنانة رحمة أحمد، ضد موجة الهجوم التى تتعرض لها عقب عرض حلقتين فقط من مسلسل «الكبير أوى» فى موسمه السابع.

وأعاد الفنان محمد جمعة، نشر «منشورات» لعدد من الأشخاص على «فيسبوك»، ينتقدون خلالها أداء رحمة أحمد لشخصية «مربوحة»، ضمن أحداث الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى» فى موسم رمضان الحالى.

رحمة أحمد موهبة عظيمة

وقال «جمعة» تعليقًا على هذه «المنشورات»: «طب أنا ممكن أسامح أى حد، إلا اللى يقول الكلام ده، رحمة أحمد موهبة عظيمة، إحنا كسبناها، وأنا من أشد المعجبين بيها».

واتفق معه الفنان علاء مرسى قائلًا: «رحمة أحمد موهوبة ونجمة مهمة ودى حملة ممنهجة تافهة من مجموعة تافهين»، وفق تعبيره.

بينما حذر الفنان كريم فهمى من خطورة «اللجان الإلكترونية» على الفن والفنانين، وقال: «اللجان مرعبة والله مرعبة، لو مش قادر خلاص ادفع عشان اللجان تشكر فيك»، مضيفًا: «بس أمانة عليك بلاش تأذى ممثل أو ممثلة فى رزقه، هقولها تانى وتالت وعاشر، اتنافسوا بشغلكوا مش بلجانكوا».

مسلسل سره الباتع

وفي سياق متصل حقق المخرج الكبير خالد يوسف نجاحا باهرا بإخراج مسلسل سره الباتع، وهو مسلسل درامي تاريخي تعود أحداثه لرواية كاتب كبير وهو يوسف إدريس، إذ حقق رواجًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ أولى حلقاته، وعلى الرغم من ذلك تعرض لانتقادات أيضا من لجان مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد عدد من المتابعين للسباق الرمضاني 2023 بمسلسل سره الباتع الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف الدراما الرمضانية للمرة الأولى والذي يعرض عبر قناتي الحياة وON.

وكتبت الإعلامية شافكي المنيري عبر حسابها على «فيس بوك»، عن عدد من المسلسلات الرمضانية منها مسلسل سره الباتع: «في مجهود كبير مبذول في تفاصيل الصورة في مسلسلات كتيرة .. في عين حلوة لمديرين التصور والمخرجين.. ضرب نار، سره الباتع، سوق الكانتو، ملاحظات أولية حلوة»، أما أحمد مسعد فقال: «سره الباتع رائع».