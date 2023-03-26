استقرار أسعار الأسماك اليوم الأحد.. «البلطي» بـ60 جنيهًا

تشهد أسعار السمك اليوم الأحد 26-3-2023، استقرارا في الأسواق المصرية، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة بحسب ما ذكر سعيد سالم عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال عضو شعبة الأسماك، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار السمك اليوم الأحد 26-3-2023، تتراوح سعر السمك البلطي بين 60 و70 جنيهًا، والبوري بين 100 و115 جنيهًا، والثعابين من 90 إلى 280 جنيهًا، والجمبري يبدأ من 150 إلى 450 جنيهًا، والكابوريا من 75 إلى 155 جنيهًا.

أسعار السمك

وسعر كيلو المكرونة السويسي يبدأ من 115 إلى 140 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط 200 جنيه، والدنيس بين 130 و220 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، وفقا لعضو شعبة الأسماك.

أسعار السمك في سوق العبور

وبالنسبة لأسعار الأسماك اليوم، في سوق العبور، البلطي بين 49 و55 جنيهًا، والبوري من 40 إلى 80 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات، والكابوريا من 23 إلى 85 جنيهًا، والدنيس بين 100 و160 جنيهًا، والسبيط والكاليماري 120 و220 جنيهًا، والثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأوضح سالم أن أسعار السمك في السوق المصرية، تشهد استقرارا، نتيجة وفرة المعروض، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك خلال شهر رمضان وربما انخفاض الأسعار الأيضا.