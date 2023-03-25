أسعار السمك اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار السمك اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا وهدوء ملاحظ، في ظل وفرة المعروض خلال الفترة الحالية في الأسواق، مع زيادة متوقعة في إقبال المواطنين على الشراء بمناسبة شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

استقرار أسعار السمك اليوم 25-3-2023

وقال أحمد السيد عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السمك اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقرارا ملحوظا بسبب توافر كل أنواع الأسماك في الأسواق.

وفرة الأسماك في الأسواق والمحلات

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن الفترة الحالية ستشهد وفرة في إنتاج كل أنواع الأسماك نظرا لبدأ فصل الربيع إذ أن من المتعارف عليه أن دفء المياه في الربيع يزيد كميات الأسماك، كما أن هناك العديد من المواطنين يفضلون تناول الأسماك الطازجة عن المجمدة، ويعتبر البلطي والفليه والجمبري وسمك المكرونة والسبيط والسردين الأكثر مبيعا.

أسعار السمك اليوم السبت 25-3-2023 في الاسواق والمحلات

وتابع أحمد السيد، بأن أسعار السمك اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات جاءت كالتالي: يتراوح سعر البلطي بين 49 و55 جنيهًا، وفيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا، ومكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكابوريا بين 23 و83 جنيهًا والجمبري بين 170 و260 جنيهًا، والسبيط بين 110 و230 جنيهًا، والبوري بين 40 و80 جنيهًا، كما يتراوح سعر السردين بين 36 و66 جنيهًا، و قشر بياض بين 80 و100 جنيه.