أحمد رزق يُحذر حضرة العمدة روبي من وفاء عامر في الحلقة الرابعة

حذر أحمد رزق، الذي يُجسد شخصية المستشار جلال الفارس، الفنانة روبي، «الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة»، من وفاء عامر، وذلك ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، وذلك بعد منحها مبلغ مليون جنيه، لصرفهم تعويضا لأصحاب البهائم المقتولة داخل سوق القرية.

وقال أحمد رزق، في مسلسل حضرة العمدة، الحلقة الرابعة، لـ روبي، عن وفاء عامر: «شلباية الحرباية دي سيدة الاعمال، أبوها كان راجل غلبان، جوزها لرجل عجوز ثري، سافروا برة لكن رجعت هي وجوزها تل شبورة وقعد سنتين في القرية وبعدين مات، وبقى عندها ثروة لا حصر لها».

وفاء عامر طريقها لا يعرف أي خير إطلاقًا

وتابع أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة الرابعة، أنّ عائلة وفاء عامر صار لها مخالب وأسنان بعدما كانت عائلة فقيرة، واصفًا وفاء عامر بقوله: «تعبان وحية مش سهلة»، متابعًا: «رغم إن اسمها أم الخير، لكن متعرفش أي خير خالص، ولازم تخلي بالك منها».

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته بجانب روبي، وأحمد رزق، ووفاء عامر، كل من سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمود عبد المغني وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب