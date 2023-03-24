أمين «الفتوى» لقناة الناس: هناك فرق بين قطع الرحم واجتناب الأذى والخلطة

تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن صلة الرحم وحد قطيعة الرحم، وذلك خلال لقائه مع برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر فضائية «الناس».

وقال أمين الفتوى إن هناك فرقا بين القطيعة وبين اجتناب الأذى وعدم الخلطة الكثيرة بالناس، ما يسبب المشاكل، ناصحًا أن يكتفي الإنسان بالسلام في هذه الظروف.

هناك علاقة بين صلة الرحم وشهر رمضان

ونصح وسام بأن يعمل الإنسان وفي قلبه نية عدم القطيعة وأن ينفي عن قلبه الخصام، مطالبًا بعدم الانقطاع الكامل وأن يكتفي الإنسان بالسلام والمجاملة في المناسبات.

وتحدث أمين الفتوى بدار الإفتاء عن الصلة بين رمضان وصلة الرحم، متذكرًا ليلة القدر التي هي أفضل من ألف شهر ويغفر فيها الله لعباده ويعتق فيها من رقاب العباد ما لله أعلم به وأنه يستثنى منهم المشاحن والمخاصم والمقاطع، مشددًا على أن الخصام مشكلة، مشيرًا إلى أن إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة.