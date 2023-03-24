أمين الفتوى لقناة الناس: اختص الله رمضان بمزيد من البركة والعظمة

تحدث الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن فضائل شهر رمضان الكريم، وذلك خلال حواره مع برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس».

اختصاص شهر رمضان بمزيد من الثواب

وأكد وسام، أن الله اختص شهر رمضان بمزيد من الثواب والفضل، مؤكدًا أن الصوم هو العبادة التي جعلها الله له إذ يضع الإنسان طعامه وشرابه من أجل الله.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن رمضان قال أظلكم شهر من الظلة، مؤكدًا أن الظلة تعبر عن الحنان والرحمة، وتعني الوقاية وكأنها وقاية من حرارة النار ولهيب جهنم.

رمضان شهر عظيم

ووصف أمين الفتوى شهر رمضان بأنه شهر عظيم عظمة الله وأمرنا بتعظيمه، مؤكدا أنه شهر مبارك بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصف رمضان بأنه عظيم ومبارك، مشددًا على أن بركة رمضان في كل شيء ومنها بركة في الرزق والعمر والصحة والقوة والدين؛ إذ تصفد فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان.