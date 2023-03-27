8 مدن في قائمة الأكثر دفئا اليوم خامس رمضان.. منها أسوان وسوهاج
كتب:
شيماء دراز
02:15 ص | الإثنين 27 مارس 2023
المدن الأكثر دفئا اليوم
تسجل 8 مدن مصرية، اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان، أعلى درجات الحرارة في مصر، لتحتل قائمة المدن الأكثر دفئًا في مصر، وتسطع الشمس بها جميعا مع احتمال هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة من اليوم.
حالة الطقس اليوم
تسجل المدن الدافئة بطقس اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان، ما بين 28 حتى 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و12 حتى 17 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.
طقس خامس أيام رمضان
وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا، اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في 8 مدن تسجل الأكثر دفئا اليوم.
- أسوان 29 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- سوهاج 27 درجة مئوية للعظمى، و13 درجة مئوية للصغرى.
- رأس حدربة 27 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.
- مرسى علم 27 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.
- شلاتين 27 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.
- الوادي الجديد 28 درجة مئوية للعظمى، و12 درجة مئوية للصغرى.
- الأقصر 28 درجة مئوية للعظمى، و15 درجة مئوية للصغرى.
- أبو سمبل 28 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.