8 مدن في قائمة الأكثر دفئا اليوم خامس رمضان.. منها أسوان وسوهاج

تسجل 8 مدن مصرية، اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان، أعلى درجات الحرارة في مصر، لتحتل قائمة المدن الأكثر دفئًا في مصر، وتسطع الشمس بها جميعا مع احتمال هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال على فترات متقطعة من اليوم.

حالة الطقس اليوم

تسجل المدن الدافئة بطقس اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان، ما بين 28 حتى 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، و12 حتى 17 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس خامس أيام رمضان

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا، اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان المبارك، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في 8 مدن تسجل الأكثر دفئا اليوم.