أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 10 أشخاص بينهم 4 أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا الجديدة، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى قنا العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسماء مصابي حادث قنا اليوم الخميس

حصل موقع «الوطن» على أسماء مصابي حادث قنا اليوم، على الطريق الصحراوي الغربي بجوار مدينة غرب قنا الجديدة بدائرة مركز قنا، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 4 أشقاء وهم كالآتي: رحاب نشأت أبو الوفا، تبلغ من العمر 18 عامًا، إيمان نشأت أبو الوفا، تبلغ من العمر 25 عامًا، وإسراء نشأت ابو الوفا، تبلغ من العمر 21، نشأت أبو الوفا، يبلغ من العمر 11 عامًا، أشقاء، ونادية يوسف إبراهيم 50 عامًا، وكريم محمود حلمي، 20 عامًا، وأحمد أبو السعود عبد الغفار، 25 عاما.ومعاني النوبي محمود، 51 عامًا، وعيشة محمد خيري، 48 عامًا، وإبراهيم أبو الحمد نور الدين، جميعهم مصابين بكسور وكدمات.

حادث على الطريق الصحراوي الغربي

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا الجديدة.

جرى تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام بواسطة 5 سيارات إسعاف، لتلقي العلاج جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدينة غرب قنا الجديدة .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.