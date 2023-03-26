نواب: المنصة الرقمية للشركة المتحدة جمعت شمل الأسرة المصرية

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية الدور الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، والزخم الدرامى الذى يناسب جميع الفئات، ويُرضى رغبات متابعى الشاشة الفضية. وأشار النواب إلى نجاح «المتحدة» فى اقتحام المنصات الرقمية من خلال تقديم محتوى هادف يناسب كل أفراد الأسرة.

«نادر»: تواكب التطور بمحتوى هادف

وشدد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية المحتوى الذى تبثه الشركة عبر منصتها الرقمية.

وقال إن منصة «watch it» استطاعت، خلال فترة قصيرة، الدخول فى منافسة قوية مع المنصات الرقمية الأخرى ونجحت فى جذب أنظار المشاهدين، لا سيما فى ظل المحتوى الإعلامى المختلف الذى يتم بثه من مسلسلات وبرامج مهمة.

وأوضح أن المنصة الرقمية أحد روافد التقدم الذى تشهده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأضاف: «استعادت الأسرة المصرية لمتها داخل المنزل بسبب وجود منصة تجمع جميع الأذواق وتخاطب كافة الأعمار».

«القط»: استطاعت أن تسترد الريادة في فترة قصيرة

وأكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة تسابق الزمن وبمنهجية علمية متطورة لتستطيع مواكبة الطفرة التكنولوجية فى الإعلام، وفى نفس الوقت تحافظ على الهوية المصرية.

وأضاف: «تؤكد المتحدة بما تقدمه من محتوى كل يوم أن المشاهد المصرى والعربى كان مجبراً على مشاهدة محتوى به عنف وابتذال، وبمجرد أن وجد محتوى به قيمة فنية ومعنوية ومناقشة لقضايا حياتية انجذب لها تاركاً ما هو دونها».

وشدد «القط» على أن دخول الشركة المتحدة لعالم المنصات الرقمية ضرورة قصوى، لا سيما بعد ما استطاعت أن تجذب ملايين المشاهدين من المصريين والعرب فى جميع أنحاء العالم، وكان التحدى الأكبر هو كيفية جذب المشاهدين، وقد قامت «المتحدة» بذلك باحترافية شديدة، حيث صنعت منصة رقمية خاصة بها، وفرضت محتواها على المنصات الأخرى لتكون موجودة بأعمالها أمام المشاهد فى كل وقت وكل مكان.

وأوضح أن «المتحدة» حريصة على تنويع ما تقدمه من محتوى لكافة الفئات والأعمار، بداية من الأطفال حتى الاهتمامات المختلفة للكبار.

«تهامى»: اقتحام الشركة للمنصات الرقمية عبور مهني للمستقبل ومواكبة للتحول التكنولوجي في العالم

وقال النائب طارق تهامى، عضو لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن اهتمام الشركة المتحدة بمجال بث المحتوى من خلال المنصات الرقمية يمثل مرحلة عبور مهنى لمستقبل الإعلام، ومواكبة التحول التكنولوجى فى العالم.

«سعدة»: «المتحدة» تراعي التنوع الدرامي والبرامجي

من جانبه قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإنتاج الضخم فى دراما رمضان يمثل عبئاً وجهداً كبيراً على الشركة المتحدة التى تراعى التنوع فى الأعمال، وتسعى لعودة الدراما الدينية التاريخية بتكاليفها الباهظة.

وأضاف «سعدة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة لم تغفل الأطفال، وقدمت برامج وأعمالاً خاصة لهم، بعد أن اختفت هذه النوعية من الأعمال لفترة طويلة، فضلاً عن الدور التاريخى المتمثل فى القناة الوثائقية وأرشفة الشخصيات والأماكن، وكذلك الأحداث التى مر بها الوطن والأمة بصفة عامة.

وأشار إلى أنه فى مجال الدراما الاجتماعية الخفيفة والكوميدية بذلت «المتحدة» مجهوداً كبيراً فى هذا الاتجاه، إذ إنها تراعى التنوع، وتفيد كل الألوان الدرامية والبرامجية التى اختفت لفترات طويلة، وتعيدها أيضاً بطريقة ناجحة وقادرة لأن تضيف للمتلقى نوعاً تثقيفياً وتوعوياً، وإضافة تثقيفية جديدة للمتلقى المصرى والعربى. وأكد نقيب الإعلاميين أن الإنتاجات المتنوعة للشركة المتحدة، ما بين الدراما والبرامج، تجعل الوطن يسير فى الاتجاه الصحيح لرفع درجات الوعى لدى الجميع، وأيضاً الحفاظ على وحدة وتماسك هذا الوطن.