السيطرة علي حريق داخل حديقة بـ15 مايو دون وقوع أي خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أشجار وحشائش داخل حديقة بمدينة 15 مايو بالقاهرة ، دون وجود خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

تلقت غرفة النجدة، للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل حديقة بمجاروة 7 بمدينة 15 مايو، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء برفقة الأجهزة الامنية لموقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وجود أي إصابات، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.