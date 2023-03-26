السيطرة علي حريق داخل حديقة بـ15 مايو دون وقوع أي خسائر بشرية
كتب:
حاتم عبدالباسط
11:17 م | الأحد 26 مارس 2023
الحماية المدنية
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في أشجار وحشائش داخل حديقة بمدينة 15 مايو بالقاهرة ، دون وجود خسائر بشرية.
بلاغ الحريق
تلقت غرفة النجدة، للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل حديقة بمجاروة 7 بمدينة 15 مايو، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء برفقة الأجهزة الامنية لموقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وجود أي إصابات، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران ومحاصرتها ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة
تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.