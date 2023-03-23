والدة الفنانة مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية شديدة

أعلنت الفنانة مي عز الدين، منذ قليل، تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، وذلك عبر صحفتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من مشاهدة الأعمال الدرامية.

تعرض والدة مي عز الدين لوعكة صحية

ونشرت مي عز الدين، عبر خاصية «الاستوري» قائلة: «معلش مش عارفة أتواجد معاكم وأحضر الحلقات الأولى والدتي تعبانة، دعواتكم لها بالشفاء العاجل.. رمضان كريم عليكم».

وتشارك مي عز الدين في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل «سوق الكانتو»، الذي يشاركها في بطولته الفنان أمير كرارة، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم فتحي عبد الوهاب شيرين، مها نصار، غفران، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

عرض مسلسل سوق الكانتو

ويعرض سوق الكانتو، يوميا على شاشة قناة «DMC» في رمضان 2023، في تمام التاسعة مساء على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ويأتي تردد قناة DMC على تردد 12092، و معدل الترميز 27500، والاستقطاب رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما، سيكون 11449، معدل الترميز27500 أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.