الحكومة تعلن تيسيرات الحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر بعد قليل

يعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، للإعلان عن تفاصيل بعض التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية لدخول مصر، وبعض مستجدات العمل في قطاع السياحة بمصر.

اهتمام كبير من الدولة بالقطاع السياحي

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بالقطاع السياحي وصناعته بما له من قيمة اقتصادية، وحضارية وثقافية وتراثية كبرى.

وتعمل الدولة على تيسير الحصول على التأشيرات الإلكترونية لدخول مصر، مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين والبرامج المقدمة لجذبهم إلى مصر.

تطوير العديد من المناطق السياحية والأثرية

كما تشهد الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير العديد من المناطق السياحية والأثرية، مع العمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري.

وبلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2022، قرابة 11.7 مليون سائح وسائحة، مع توقعات بنمو السياحة الوافدة إلى القاهرة بنسبة 28%، بما يسهم في وصول عدد السائحين إلى 15 مليون سائح هذا العام، بحسب تصريحات سابقة لـ وزير السياحة والآثار.

وتعمل الدولة المصرية على استراتيجية لتسويق السياحة المصرية في الأسواق الخارجية.

ويعتبر المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم متخصص بشأن عرض تاريخ الحضارة المصرية القديمة، والذي أنشئ على مساحة أكثر من 300 ألف متر مربع، ويتضمن العديد من القاعات.

وسنوافيكم بالتفاصيل فور انعقاد المؤتمر الصحفي.