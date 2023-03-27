مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة.. هل تنقذ نادرة نجلها من الخطف؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة من بطولة نيللي كريم، خاصة بعد انتهاء أحداث الحلقة الرابعة بخطف نجل «نادرة» الرضيع من حجرتها .

مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة

بمجرد أن شاهدت «نادرة» طفلها الرضيع بين أيدي الملثم، ظلت تصرخ وتطلب منه أن يترك نجلها، لتنتهي أحداث الحلقة الرابعة، ومن المقرر أن تدافع نادرة عن نجلها من الخطف، ولكن هل تتمكن من إنقاذه، هذا ما سيأتي في الحلقة الجديدة من عملة نادرة.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة

وجاء خلال أحداث الحلقة 4 من مسلسل عملة نادرة تطور في الأحداث، حيث استطاعت «نادرة» كشف حقيقة زوجة مسعود، بعد أن وضعت لها السم في الكحك.

ورفضت نادرة الزواج من «مسعود» الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، وطلبت من جمال سليمان أن تعيش بمفردها مع نجلها بعيد عن أي شر من عائلته، وذهبت من أجل إعطاء التعطين لنجلها الرضيع لتفاجئ بأن مسعود يسير ورائها من أجل أن طلب الزواج منها، ولكنها ترفض، فيتوعد لها بالشر.