تفاصيل وديعة «الأسبوع» من البنك الأهلي.. عائد يصرف نهاية المدة

كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة، من بينها وديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا، ويكون الحد الأدنى لها 100 ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي لشهر مارس 2023، على وديعة الأسبوع والأقل من 15 يومًا، يكون الحد الأدنى للوديعة الأقل من شهر 100 ألف جنيه، أما الودائع الأخرى ألف جنيه.

أسعار العائد على وديعة الأسبوع من البنك الأهلي

ويحصل صاحب وديعة الأسبوع من البنك الأهلي المصري والأقل من 15 يومًا على سعر العائد 5%، ونفس المبلغ للوديعة الأقل من شهر.

وبالنسبة لوديعة الشهر والأقل من شهرين في البنك الأهلي المصري، والشهرين والأقل من 3 أشهر، يكون العائد 6.50%، و6 أشهر والأقل من سنة 7%، والعامين 7.50%، و3 سنوات 7%، و7 سنوات فأكثر 6.75%.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

يذكر أن في مطلع فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، على نفس مستوى ديسمبر الماضي، عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.