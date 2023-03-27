أسعار الذھب الیوم الاثنین 27-3-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

سجلت أسعار الذھب الیوم في مصر الإثنين 27-3-2023 استقرار ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2020 جنيها.

أسعار الذھب الیوم في مصر الإثنین 27-3-2023

وترصد الوطن في هذا التقرير أسعار الذهب في تعاملات الصباح، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب، بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 21

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات الصباحية اليوم الاثنين 27 مارس، نحو 2020 جنيها.

سعر جرام الذھب عیار 24

بينما وصل سعر الذهب عيار 24 في تعاملات صباح اليوم، لنحو 2309 جنيهات.

سعر جرام الذھب عیار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1730 جنيها.

سعر الجنیه الذھب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم 27 مارس في تعاملات الصباح، فبلغ 16.160 جنيه.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

سجل الذهب عيار 24 اليوم بالمصنعية خلال تعاملات صباح اليوم نحو 2322 جنيهًا، بينا يباع جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية بسعر 2030 جنيهًا خلال تعاملات محلات الصاغة، واستقر سعر الذهب عيار 18 اليوم بالمصنعية أيضا بـ1740 جنيهًا.