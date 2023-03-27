سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-3-2023.. محلات الصاغة تترقب

حافظ سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 27-3-2023 على هدوئه خلال الساعات الأخيرة، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة المصرية 2030 جنيها، وسط ترقب في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً من مستويات مرتفعة سجلها المعدن الأصفر الأيام الماضية، حيث وصل إلى 2400 جنيه قبل أن يتراجع سعر الذهب 24 صوب 2320 جنيها، متكبدا بذلك خسارة قدرها 80 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا صوب 2030 جنيها، بعدما سجل الذهب الأيام الماضية، 2130 جنيها، متراجعا بذلك 100 جنيه في محلات الصاغة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1740 جنيها، وكان حظه من حظ الأعيرة الأخرى التي تراجعت، بعد خسارته 70 جنيها في أيام قليلة.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم الاثنين صوب 16240 جنيه، بعدما لامس الجنيه الذهب مستوى الـ17 ألف جنيه قبل أيام.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

انخفضت أسعار الذهب عالميا بالدولار إلى ما دون 1980 دولارًا للأوقية اليوم الاثنين، مواصلا خسائر الجلسة السابقة، حيث أظهرت القراءات السريعة لشهر مارس أنّ أنشطة التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة فاقت التوقعات.

الدولار يفشل في التعافي

وحاول الدولار الأمريكي التعافي من أدنى مستوياته في 7 أسابيع، مع وقوف المؤشر قرب 103، بعد أن أشار رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد يوم الجمعة، إلى أنّ البنك المركزي الأمريكي لم يقترب من الانتهاء من موقفه المتشدد وسيتعين عليه رفع أسعار الفائدة أعلى.

أسوأ صدمة في القطاع المصرفي منذ 2008

وكان الحد من الانخفاضات بمثابة مخاوف من أنّ البنوك المركزية لم تحتو بعد أسوأ صدمة للقطاع المصرفي منذ عام 2008، وفي يوم الجمعة، ارتفعت تكلفة تأمين ديون دويتشه بنك ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

في أثناء ذلك، تخضع مجموعة كريدي سويس ومجموعة يو بي إس للتدقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية، لمعرفة ما إذا كان المتخصصون الماليون قد ساعدوا القلة الروسية في التهرب من العقوبات.

واختبر الذهب مستوى 2000 دولار للأوقية عدة مرات الأسبوع الماضي، وسط طلب مستمر من الصين أكبر مشترٍ في العالم.