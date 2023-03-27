يحدث اليوم.. مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية مع القطاع الخاص

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «يحدث اليوم .. مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية مع القطاع الخاص وأهم أخبار اليوم».

توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا

ومن المقرر أن يشهد اليوم الاثنين توقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية حيث تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية ومناهج دراسية قائمة على الجدارات وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي مع تأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج.

وسيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع 8 مباريات قوية في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات يورو 2024، من أهمها مباراة منتخب فرنسا مع أيرلندا، وسيلتقي منتخب هولندا مع منتخب جبل طارق.

وسيكون عشاق الكرة الأفريقية على موعد مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات جولة أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث يلعب الجزائر والنيجر، غينيا وإثيوبيا، والسودان سيلعب ضد منتخب الجابون.