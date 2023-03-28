مواعید القطارات المتجھة من القاھرة إلى المحافظات 28-3-2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كل المواعيد الخاصة بالقطارات اليوم الثلاثاء 28-3-2023، خاصة القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات الأخرى على مدار اليوم، وهي المواعيد التى اعتمدتها سكك حديد مصر، تزامنا مع مواعيد حركة القطارات منذ بداية شهر رمضان، في إطار خطة الشركة للتيسير على جميع المسافرين من القاهرة إلى المحافظات أو العكس يوميا.

مواعيد قطارات الـVIP القاهرة الأسكندرية

- موعد قطار 921 VIP «القاهرة - الإسكندرية»، فى تماما الساعة 19:00، وذلك بدلا من الساعة 17:00 حيث يصل للإسكندرية الساعة 21:40.

- قطار 906 VIP «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 7:30.

- قطار التالجو الإسكندرية - القاهرة، الساعة 14.00 ظهرا، ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصرا.

- قطار التالجو «القاهرة- إسكندرية»، يتحرك الساعة 8.00 صباحاً ويصل للإسكندرية الساعة 10.30 صباحاً.

- قطار 905، يتحرك من القاهرة الساعة 9.00 صباحا ويصل الإسكندرية 11.30.

- قطار 916 يتحرك من الاسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30.

- قطار 3023 درجة ثالثة مكيف «القاهرة - الإسكندرية» يتحرك من القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة الاسكندرية الساعة 19:55.

- قطار 3024 درجة ثالثة مكيف «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 10:00 يصل الي محطة القاهرة الساعة 12:40.

- قطار 928 VIP «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 15:00.

- قطار رقم 3008 ثالثة مكيفة «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 5:45.

- قطار 8 روسي تهوية «الإسكندرية - القاهرة» الساعة 5:10.

مواعيد قطارات الصعيد

- قطار التالجو القاهرة - أسوان، يتحرك من محطة مصر الساعة 22.50 ويصل أسوان الساعة 10.35.

- قطار التالجو اسوان - القاهرة، يتحرك من محطة أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة الساعة 6:50.

- قطار 3008، درجة ثالثة مكيف «الإسكندرية - اسوان» يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 05:45 يصل محطة أسوان الساعة 22:35.

- قطار 3025 «أسوان- القاهرة» يتحرك من أسوان الساعة 04:10 يصل محطة القاهرة الساعة 16:40.