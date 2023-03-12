مواعید القطارات في رمضان 2023 بين القاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات في رمضان 2023، ليستفيد منها أكبر قدر من المواطنين ولتيسير حركة المرور والتنقلات بين المحافظات المختلفة

وأوضحت القومية لسكك حديد مصر، أن تقرر تعديل مواعید القطارات في رمضان 2023، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، ابتداء من يوم الخميس 23/3/2023 مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم.

مواعيد القطارات في رمضان 2023

ووجه رئيس الهيئة بالتواجد التام والمستمر للقيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدًا ونظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش وبيانها كالتالي:

مواعيد قطارات خط القاهرة / الإسكندرية في رمضان 2023

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الإسكندرية الساعة 21:40.

- قيام قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35.

- قيام قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05.

- قيام قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة الساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30.

- قيام قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15.

مواعيد قطارات خط القاهرة / طنطا / المنصورة في رمضان 2023

- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45.

كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس نهائيًا لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.