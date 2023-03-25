ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء ثالث أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بحسب موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023 والذي أعلنت عنه الهيئة العامة المصرية للمساحة ضمن إمساكية شهر رمضان، فيما تستعد ربات البيوت لتحضير وجبة إفطار اليوم الثالث لكي يلتم شمل الأسر على مائدة الإفطار.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 25-3-2023 ووقت الإفطار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

وجاء موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم بحسب إمساكية شهر رمضان 2023، فإنّه يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:11 مساء اليوم السبت، ليعلن انتهاء ثالث أيام الصيام الذي يمر سريعًا.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 25-3-2023

ويتوافق وقت تناول الإفطار وانتهاء الصيام بالتزامن مع موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 25-3-2023 والذي يأتي في تمام الساعة 6:11 مساءً، بينما تأتي باقي مواقيت الصلاة اليوم كالتالي:

عدد ساعات الصيام: 14:02

موعد أذان العشاء: 7:28 مساء

السحور: 2:09 مساء

الإمساك 4:09 صباحا

موعد أذان الفجر: 4:29 صباحا

الشروق: 5:55 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:03 مساء

موعد أذان العصر: 3:32 مساء

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم فور الانتهاء من رفع أذان المغرب ثم إقامة الصلاة بعدها بدقائق معدودة.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 25-3-2023

ويحل موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 25-3-2023 الموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك عقب رفع أذان المغرب مباشرة، أي في تمام الساعة 6:12 دقيقة تقريبًا، حيث يجتمع أفراد الأسرة على مائدة طعام واحدة إمّا داخل المنزل أو في أحد المطاعم وفقًا لاختيار الأسرة.

خيم رمضانية وعروض مغرية

على جانب آخر، تتنافس المطاعم المختلفة على جذب المواطنين لتناول الإفطار لديهم، فهناك من أقام خيمة رمضانية خارج المطعم لتوفير جو رمضان للأسرة، بينما آخرين اكتفوا بتزيين وإضاءة صالات المطاعم بزينة رمضان وأنوار على شكل الهلال والفانوس، فضلًا عن توفير الكثير من العروض المغرية لتناول وجبات الإفطار.