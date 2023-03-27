مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023.. خامس أيام رمضان

يتحرى مواطنو محافظة دمياط معرفة مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك بدقة بالغة نظرا لإرتباط المواقيت بأداء الصلاة بأوقاتها حيث تضم المواقيت المختلفة بداية من أذان الفجر حتى أذان العشاء .

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023

مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023 أعلنتها هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان 2023، وفقا لحساب مسقط الظل وخطوط الطول والعرض التي تختلف من محافظة لأخرى ومن مدينة لأخرى بواقع يصل حتى 15 دقيقة أحيانا خاصة بين محافظات شمال وجنوب مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في دمياط اليوم الاثنين 27-3-2023 اليوم الخامس لشهر رمضان، وفقا لإمساكية رمضان 2023 لمدينة دمياط لهذا العام.

موعد أذان الفجر اليوم الاثنين خامس أيام رمضان بدمياط 04:23 صباحا.

موعد الشروق اليوم الاثنين خامس أيام رمضان بدمياط 5:52 صباحا.

موعد أذان الظهر اليوم الاثنين خامس أيام رمضان بدمياط 11:56 مساء.

موعد أذان العصر اليوم الاثنين خامس أيام رمضان بدمياط 03:26 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم الاثنين خامس أيام رمضان بدمياط 06:06 مساء.

موعد أذان العشاء اليوم الاثنين خامس أيام رمضان بدمياط 07:36 مساء.