مواصلة برنامج «الملتقى الفكري» في مسجد النصر بالعريش «صور»

تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء البرنامج الرمضاني «الملتقى الفكري» المقام في مسجد النصر بوسط العريش.

وقال الشيخ محمد عزام أمام المسجد، لـ«الوطن» إنّ الملتقى الفكري يقام بشكل يومي منذ بداية الشهر الكريم حتى موعد عيد الفطر المبارك.

دروس فقهية لكبار العلماء

وأكد أنّ الدروس التي تقام يلقيها كبار العلماء من الأزهر الشريف وشيوخ الدعوة بمديرية الأوقاف، على أن تكون بشكل مغاير بصفة يومية، في جلسات الأستراحة أعقاب صلاة التراويح.

شيوخ الملتقى الفكري

وحضر الملتقى الفكري في مسجد النصر الشيخ محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء، وعبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ حسن المعلاوي مدير الدعوة، والشيخ محمود غنام أمام وخطيب سعيد بن عامر.

وشرح الشيخ حسن المعلاوي إحدى القضايا المهمة في المجتمع، وهي كيفية الاستفادة من شهر الصوم، ومعاملة الإحسان بالمثل والسيئة بالحسنى في كل الأحوال، وكيفية التفقه في أمور الدين.