بدء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني في «آداب عين شمس»

أعلنت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، بدء امتحانات الميدتيرم، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022 - 2023 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أسئلة مقالية وموضوعية

وأوضحت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنَّ الامتحانات تبدأ مع الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني، وتتنوع أسئلة الامتحانات ما بين أسئلة مقالية وموضوعية، مضيفة أنَّ الامتحانات تمتد للأسبوع التاسع من الدراسة، لافتة إلى أنَّ الامتحانات يتقدم لها ما يقرب من 22 ألف طالب وطالبة.

كشوفات أسماء الطلاب

وأشارت إلى أنَّه تمّ إعداد قوائم وكشوفات بأسماء الطلاب الممتحنين ولجانهم الامتحانية والجداول وذلك عبر الإرشاد الأكاديمي بالكلية، ويتم الإعلان عنها للطلاب على الصفحة الرسمية للكلية، لافتة إلى أنَّ النتيجة يتمّ إعلانها خلال أسبوعين من بعد انتهاء الامتحانات، مبينة أنَّه تزامنًا مع شهر رمضان يتم تقليل زمن المحاضرات لتنتهي آخر محاضرة مع الساعة 4 عصرًا.