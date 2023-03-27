مسلسل رسالة الإمام ينال إعجاب الجمهور: عودة للأعمال التاريخية

تستعرض الوطن آراء وردود فعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسلسل «رسالة الإمام»، الذي يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، حيث عبر البعض عن إعجابه بعودة المسلسلات التاريخية والدينية مرة أخرى بعد توقف دام سنوات.

إعجاب الجمهور بمسلسل رسالة الإمام

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالمسلسل حيث قالو: ان مسلسل رسالة الإمام يستحق المشاهدة جاء بعد غياب كبير عن إنتاج الأعمال الدرامية الدينية في رمضان حيث اتقان مبهر للغة العربية الفصحى و تمثيل راقي لخالد النبوي، بالإضافة إلى الإخراج الواعي والمتقن فهو يعتبر عملًا فنيًا متكاملًا.

وقالت الناقدة الفنية حنان أبو الضياء: «نحن بحاجة إلى هذه النوعية من المسلسلات الدينية، وتجسيد حياة الأئمة».

براعة الإمام الشافعي في الطب

أما عبدالرحمن دخلي، حكي عن موقف يكشف مدى براعة الإمام الشافعي في الطب حيث جاء له طبيب ليعالجه فجسه الإمام وجده محمومًا، فقال له إن به عله حيث جاء الطبيب لمداوته فداواه الإمام وأضاف متسائلا: «مين هيوصل أو هيقرب لدرجة صدق الإمام الشافعي في بحثه وعلمه ومناجاته وعمله وردود أفعاله وكلامه وسكوته وكل حركاته إلخ؟ عشان توصل لدا فمحتاج رحلة كبيرة جدًا من التعلّم بصدق والتأثر بالشافعي».

مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي

العرض الأول على DMC الساعة 6.30 مساء يوميا وطوال شهر رمضان، ويعاد عرض مسلسل الإمام الشافعي على القناة في 6.15 صباحا، و11 صباحا، حسب ما أعلنته القناة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وعلى شاشة قناة cbc يُعرض في الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحا، وعلى شاشة قناة الحياة يُعرض 10.45 مساءً، والإعادة الساعة 9.15 صباحا.