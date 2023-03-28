مع سادس أيام رمضان المبارك 1444 هجريًا تتجه أنظار المسلمين إلى موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفق امساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي لمدينة بنها.

«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، وفق هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلوات وسماع الدروس الدينية، والملتقيات الفكرية الإسلامية الرمضانية بالمساجد، وتحري الأنشطة الدينية والعبادات، وفق خطة مديرية أوقاف القليوبية.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية رمضان تكون مدة ساعات الصوم مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 9 دقائق، إذ انطلق موعد أذان الفجر في تمام 04:22 صباحا، وتحل صلاة المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 06:11 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية الثلاثاء 28-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية و موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فان مواقيت الصلاة اليوم، كالتالي:

السحور 2:02 ص

إمساك 4:02 ص

الفجر 4:22 ص

الشروق 5:50 ص

الظهر 12:00ظ

العصر 3:30 .م

المغرب 6:11 م

العشاء 7:29 م

ويتناول المسلمون إفطارهم والتوجه للمساجد لصلاة المغرب وبعدها انتظار أذان العشاء وأداء الصلاة ويعقبها صلاة التراويح وسط فرحة وبهجة الشهر الكريم فيما أعدت مديرية الاوقاف في القليوبية خطة للدروس الدينية، والملتقيات الثقافية بالمساجد الكبرى في المدن والقري إلإحتفالا بشهر رمضان.