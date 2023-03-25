موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023.. ثالث أيام رمضان

مع حلول شهر رمضان، تتجه أنظار المسلمين في كل مكان، نحو موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وفق إمساكية رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.

«الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية السبت 25 - 3- 2023 في ثالث أيام رمضان 1444 هجريا، وفق إمساكية رمضان من هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في القليوبية السبت 25-3-2023

وأوضحت إمساكية رمضان موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية اليوم السبت 25 - 3- 2023، لتكون صلاة الفجر في تمام الساعة 04:26 صباحًا، على أن يكون موعد أذان المغرب في نفس اليوم في تمام الساعة 06:09 مساءً، وتبلغ مدة ساعات الصوم في ثالث أيام رمضان 14 ساعة و3 دقائق.

موعد صلاة المغرب في القليوبية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023 في ثالث أيام رمضان، كالتالي:

السحور: 2:06 صباحًا.

الإمساك: 4:06 صباحًا.

الفجر: 4:26 صباحًا.

الشروق: 5:53 صباحًا.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:30 مساءً.

صلاة المغرب: 6:09 مساءً.

العشاء: 7:27 مساءً.

مدة الصوم: 14 ساعة و3 دقائق.

وشددت مديرية أوقاف القليوبية، على ضرورة التواجد الميداني لجميع المفتشين والأئمة لتنفيذ خطة إحياء ليالي شهر رمضان، وتيسير أداء العبادات بالمساجد، والمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي والرمضاني بالمساجد خلال الشهر الكريم.