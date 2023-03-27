موعد أذان المغرب في القليوبية الاثنين 27-3- 2023.. الصيام 14 ساعة و7 دقائق

يترقب المسلمون في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية، موعد أذان المغرب في القليوبي الاثنين 27-3- 2023 في خامس أيام رمضان، ويكون موعد أذان المغرب في القليوبية خامس أيام شهر رمضان الكريم أطول 7 دقائق عن اليوم الأول.

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية

ووفقًا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإنّ موعد أذان المغرب في القليوبية الاثنين 27-3- 2023 يكون في الساعة 6.10 دقائق مساء.

موعد الإفطار اليوم الاثنين في القليوبية

ويصل عدد ساعات الصيام في خامس أيام شهر رمضان المبارك، وفق موعد أذان المغرب في القليوبية الاثنين 27-3- 2023، وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، تصل إلى 14 ساعة و7 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالقليوبية في خامس أيام شهر رمضان المبارك الاثنين 27-3-2023، الساعة 6.10 دقائق مساء.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في القليوبية الاثنين 27-3- 2023 ومواقيت الصبلاة كالتالي:

السحور 2:03 صباحا.

إمساك 4:03 صباحا.

الفجر 4:23 صباحا.

الشروق 5:51 صباحا.

الظهر 12:00 ظهرًا.

العصر 3:30 مساء.

صلاة المغرب 6:10 مساء.

العشاء 7:28 مساء.

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق.