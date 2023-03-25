تفاصيل حجز وحدات الإسكان بالقاهرة الجديدة بمشروع «سكن لكل المصريين 4»

مع اقتراب ساعة الحسم لحجز وحدات الإسكان الجديدة بالقاهرة الجديدة، والخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 4 بالقاهرة الجديدة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز ملامح الطرح الجديد، وكيفية الحجز، ورابط حجز شقق وزارة الإسكان لمن سجلوا إلكترونيًا وسددوا جدية الحجز.

«الوطن» تنشر تفاصيل حجز وحدات سكن لكل المصريين 4 بالقاهرة الجديدة

1- يبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، يوم الخميس المقبل بداية من الساعة 10 صباحا، لمن قاموا بالتسجيل إلكترونيًا، وسددوا جدية الحجز، وبالنسبة لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، بالتجمع الخامس، فيبدأ يوم الأربعاء الموافق 5 من أبريل من الساعة 10 صباحا، لمن قاموا بسداد الحجز، علمًا بأن الحجز سيتم أون لاين، لتلبية احتياجات كافة الشرائح المجتمعية.

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وأعلنت وزارة الإسكان أن الراغب في الحجز يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ويتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، ويتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

ويتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

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