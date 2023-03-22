كراسة شروط سكن لكل المصريين 4.. اعرف الدعم المقدم لكل المتقدمين

حصلت « الوطن» على نسخة من كراسة شروط وحدات الإسكان الجديدة بمشروع سكن لكل المصريين 4، والتي أفردت عدة صفحات مستقلة، لتوضيح إجمالي الدعم الذي سيحصل عليه المتقدمون بحسب أعمارهم والدخل المالي.

«الوطن» تنشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 في 8 مدن

ونشرت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة بمشروع سكن لكل المصريين 4، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

الإسكان: نهدف لمنح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة، أنّ جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز، جاهزة للتسليم ضمن إعلان «سكن كل المصريين 4 لمتوسطي، وفوق متوسطي الدخل»، وأن الطرح الجديد تهدف وزارة الإسكان من خلاله، منح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من الوحدات السكنية وأن والتخصيص سيكون بأسبقية الحجز.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان «سكن كل المصريين 4 لمتوسطي، وفوق متوسطي الدخل»، يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان الجزار أعلن أن هذا الطرح يأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأنّ الهدف من هذا الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع، واستكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، وأنه تم مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز.

«الإسكان»: مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز

يذكر أنّ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان تقع في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط» .

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